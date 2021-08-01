Євген Кошовий розповів про те, як зароджувалися стосунки з його дружиною

Відомий комік і актор Євген Кошовий одружився зі своєю дружиною Ксенією 14 років тому. Сім'я щаслива в шлюбі і зараз виховує двох дочок-Варвару і Серафиму. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на ЗМІ.

Євген поділився історією про знайомство з дружиною: "як такого знайомства не було, ми сиділи один навпроти одного за столом і мовчали...З відкритим ротом дивився на Ксенію, тому що закохався з першого погляду".

Артист розповідає, що хоч тоді вже був відомий, але для дівчини це зовсім нічого не значило. За його словами, Ксенія на нього подивилася пару раз, але продовжила спілкування з подругами.

"Закінчилося все тим, що попрощався з нею я аж через три місяці, написавши повідомлення. Потім була передача, в якій на всю Україну повідомив, що у мене є кохана, я з нею спілкуюся, але у нас не було першого побачення. Це було моє визнання в любові по телевізору".

Як розповідає Євген, після визнання пара зустрілася тільки через півтора місяці на презентації балету "Freedom". Тоді він приніс для Ксенії великий букет квітів і збирався йти.

"Я взагалі такий хлопець, що з дівчатами перший рідко знайомлюся. Я набрався сміливості і прийшов привітати Ксенію. Ми до шостої ранку сиділи з нею в невеликому ресторанчику. Вранці я поцілував її в щічку і посадив в таксі. А через два місяці Ксюша переїхала до мене жити.", поділився історією Євген.

Нагадавши. що Євген Кошовий у віці 24 роки одружився на молодій танцівниці балету "Freedom" 22-річній Ксенії в 2007-му році. Вони познайомилися в клубі "Арена" за два роки до цього.

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