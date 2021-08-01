Учасник "Голосу країни" Микита Ломакін показав, як його почала розшукувати жінка, яка називає себе " першою дівчиною Олега Винника"

Соціальну мережу Instagram сполохав ролик, опублікований відомим учасником "Голосу країни" Микитою Ломакіним. Так, молодий чоловік поділився в мережі дивною історією про жінку, яка шукає Олега Винника, але навіщось прийшла до нього і просить розшукати Олега.

Спеціально для цього Микита опублікував ролик, який записав з цією жінкою і її мамою. За словами Микити, під офісом m1ukraine постійно мало не ночували дві жінки. Одна з них клялася, що вона перша дівчина Олега і що він їй зробив пропозицію і тепер не спілкується з нею. Друга ж незнайомка-мама жінки.

"Я сприйняв це як дуже міцну фанатську любов.. але сьогодні.. мені подзвонив господар квартири, яку я знімаю, І сказав, що мене шукають родичі.. я вийшов.. і як виявилося.. ці жінки простежили за мною.. і стоять у мене під під'їздом.. дізналися де я живу.. і у всіх перехожих запитують Де моя Квартира.. що я їм потрібен, щоб зателефонувати Олегу.. і сказати про те що їх хтось труїть газом.. і щоб Олег до них приїхав і з усім розібрався.. так як з цим повинен розбиратися чоловік!» - поскаржився Ломакін.

Він також додав, що сам запевнив жінок: він запише відео і це повідомлення точно дійде до Олега. Після цього Ломакін попросив не чатувати його.

Користувачі мережі відреагували по-різному:

"😮 😮 😮Так ось хто така Ніно; блін жеееесть; це Ніно, напевно😂; не реагуй на них, бережи свою психіку🤣 😉; ви розумієте, що це хворі люди і їм потрібна спеціалізована допомога 😢; блін, шкода їх; свекруха або теща? 😮 ; Не зрозумію плакати або сміятися😮 ситуація двояка; Ну з головою не все норм у людей 🤦" »

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