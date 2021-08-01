Українська співачка Оля Цибульська, яку називають причетною до гучного розлучення Дзідзьо і Slavia, згадала про образу на Наталію Могилевську

Виконавиця Ольга Цибульська, яка стала зірковим експертом грандіозного шоу "Співають всі!" разом з Наталією Могилевською згадала про їхнє минуле і свою образу. В інтерв'ю для "Обозревателя" Цибульська згадала про один випадок, який їй назавжди запам'ятався.

Зараз, поки зірка вибирає, яка тактика їй стане в нагоді в питанні суддівства на проекті, вона задумалася про те, як її саму колись оцінювали. І хоча Ольга вважає, що доля учасників залежить від них самих, а їх талант і божевільну харизму ніхто не може затьмарити, судді все ж залишають свій «відбиток» в житті учасників.

"Жодна оцінка журі не впливає на твою кар'єру негативно, якщо ти віриш в себе і відчуваєш, що сцена – твоє місце. Наталя Могилевська на " фабриці. Суперфіналі " вліпила мені 4, коли всі журі поставили 10 і я покинула проект. Але не покинула шоу-бізнес. Тепер прем'єра кліпу у нас в один день і в журі ми тепер теж разом» - згадала про минуле Цибульська.

Варто відзначити, раніше в Instagram Цибульська також згадувала цей випадок: "за ці 15 років я літала і падала мільйон разів. Було багато світла і сліз. Пам'ятаю 4-ку з 10 балів на фабриці Суперфінал від Наталії Могилевської. Решта журі поставили мені 10. Але за загальним підсумком балів я покинула проект. Плакати. Ображалася", - зізналася Оля тоді.

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