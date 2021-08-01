Нові імена учасників майбутнього сезону шоу "Танці з зірками"продовжують викликати бурхливу реакцію в мережі

У мережі поступово розкривають імена учасників, які виступатимуть у новому сезоні. Причому нещодавно стало відомо ще одне ім'я нового артиста. На сторінці в Instagram актор і шоумен Костя Войтенко опублікував ролик, в якому заявив про свою участь на проекті.

Після цього на сторінці, присвяченій шоу, також опублікували відео з артистом, щоб дізнатися думку фанатів з цього приводу. До слова, зараз вже відомо, що на паркеті виступатимуть Джамала, Олег Фагот, Олександра Зарицька, Анастасія Оруджова, Олексій Суровцев.

"На паркеті нового сезону" Танців з зірками " ми побачимо Костянтина Войтенка! 🎉 Актор @kostiantynvoitenko приймає # танциззиркамиchallenge від гумориста Івана Люленова @ivanliulenov і передає цей челендж українському співакові KADNAY @ k.a.d.n.a.y 🔥» - сказано в підписі до нового ролика.

Користувачі поділилися враженнями в коментарях, влаштувавши вельми бурхливі суперечки:

"Єдиних кого знаю це Джамала і солістка гуру Казка ..; 😢 😢 розчарована набором учасників на цей сезон; частіше телевізор дивитися потрібно; я майже всіх знаю, але від цього не краще (((підбір учасників одне розчарування; ОООО! Якщо Каднай буде, хоч буде на кого дивитися! 👍 😁 ; О, ну Каднай-це вже🔥!; Цей сезон підбір учасників дуже слабкий: ((((((розчарована; Войтенко і Каднай-це супер🙌; як набридли ці скиглій в коментах. Стільки молодих і талановитих в Україні, а вони чекають Кароль, знову Полякову, Потапа, Зіброва і весь список ветеранів. Відкривайте для себе нових артистів, ну!»

Нагадавши, Учасниця нового сезону " Танці з зірками "схудла на 30 кілограмів, як вона тепер виглядає:"мінус 14 см.в талії".

Як повідомляла Politeka, Новий сезон "Танців з зірками", стали відомі імена учасників:"Ну все, точно буду дивитися".

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