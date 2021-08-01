Дружина відомого хорегорафа Влада Ями Ліліана розповіла про важкий період у відносинах

Як передає Politeka.net, Влад Яма відомий як суддя популярного українського шоу "Танці з зірками", і також як відомий танцюрист і хореограф. Хореограф в новорічну ніч 2014 року зробив пропозицію Ліліані, з якою був знайомий з 2007-го року. Зараз у них щасливий шлюб і є син - Леон.

На цей раз Ліліана поділилася новими фотографіями в історіях в Instagram. Там дівчина відверто відповідала на особисті питання. Шанувальники дівчини запитали у неї про складний період у відносинах з Владом Ямою.

Дівчина відповіла: "Були різні періоди в наших відносинах. Але все в нашому житті не дарма. Різні ситуації дані нам, щоб зрозуміти наскільки ми потрібні один одному. Я вважаю, що боротися не варто. Просто робити висновки і йти далі".

Нагадаємо, що раніше Ліліана розповіла про те, які найбільше чоловіки їй подобаються і кого вона чекала все життя.

"Про популярного чоловіка не мріяла. Поки була маленька, перед сном фантазувала про своє майбутнє. А про чоловіка завжди загадувала, щоб він мене любив, поважав і цінував. Такі найважливіші критерії для себе виділяла.", відверто відповіла дівчина шанувальникам.

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