Ведучий Тревел-програми " Світ навиворіт" Дмитро Комаров попрощався з відомим українцем, який був його другом

Подробиці він повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Трагедія сталася 28 липня. Тоді в одному з сіл Коломийського району Івано-Франківщини літак впав на будинок і спалахнув. В результаті загинули чотири людини, троє пасажирів (хасидів-іноземців) і пілот.

Пілотом виявився саме другом Комарова ігор Табанюк, у якого за плечима сорок років стажу пілотування.

Трагедія стала великим ударом для Дмитра Комарова.

Прощення з пілотом Ігорем Табанюком відбулося в Церкві священомученика Йосафата Кунцевича, в Коломиї.

Дмитро Комаров повідомив, що мер Коломиї публічно пообіцяв, що займеться питанням вшанування імені Табанюка, збереження аеропорту і присвоєння йому імені відомого пілота.

«До зустрічі, Коломия. Чудовий місто, який для мене і тисяч туристів відкрився тільки завдяки Ігорю Табанюку», - написав Комаров.

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