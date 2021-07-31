Популярна українська співачка Наталія Могилевська розповіла незвичайні таємниці своїх фанатів

Артистка звикла публікувати багато особистих кадрів в розділі сторі і розповідати про своє життя. Причому не обходиться і без знімків, зроблених перед концертами, кадрів з гримерки або звичайних фото вдома.

Цього разу Наталія здивувала не особистими фото, а таємницями своїх фанатів, які видала публічно. Як виявилося, Могилевська таким чином вирішила протестувати аудиторію, щоб побачити ставлення фанатів до тієї чи іншої теми:

"Збираю ваші таємниці, нікому не розповім, обіцяю. Тільки викладу в сторіс".

Відповіді зірці прийшли найрізноманітніші:» вагітна на 3 місяці, ніхто не знає крім чоловіка; від усіх тримаю в секреті свої невиліковні хвороби; Мій коханець старший від мене на 29 років " - і багато іншого написали фанати.

Зірка була зворушена секретними зізнаннями і написала, що їй сподобалося те, як сильно їй довіряє аудиторія.

Нагадавши, З'ясувалося, як по-справжньому звуть Могилевську, Каменських та інших зірок українського шоубізу: "на Жмурі далеко не заїдеш".

Як повідомляла Politeka, Схожа на відьму Могилевська зганьбилася дивними розвагами: "Наталя, це відстій".

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