Відома модель і внучка Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася новим відео

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко - 20-річна модель. Також дівчина відома як внучка знаменитої естрадної співачки Софії Ротару. Також дівчина зустрічається з Денисом Ждановим, який потрапив до рейтингу журналу Forbes "ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій".

Соня активно веде свої соціальні мережі і ділиться з шанувальниками творчим контентом. Цього разу дівчина поділилася новим відео. На кадрах модель в легкій напівпрозорій сукні білого кольору. Вона прогулюється у Флоренції, Італія. Відкривши плечі, дівчина показує свою витонченість.

"Флоренція. Цими старими вулицями я мрійливо блукаю", підписала відео Соня Євдокименко.

Шанувальники дівчини зачаровано засипали її компліментами: "Легка, весела, виходить позитив. Будь щаслива.", "Шикарна", "Чудова", "Класне плаття".

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