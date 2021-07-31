Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), розкрила інтригу про довгоочікувану подію
Популярна артистка днями поділилася новиною про довгоочікувану подію в її житті, передає Politeka.net. Настя вирішила не розповідати про це відразу, а попросила своїх шанувальників вгадати, що вона має на увазі.
Артистка отримала багато версій, але лише одиниці написали правильну відповідь. Про це співачка повідомила у своєму новому пості, підкріпивши його красивим фото в купальнику. Жовтий купальний наряд додав ефектності засмаглій Каменських. Вона завершила образ красивими аксесуарами, і забрала волосся в пучок.
"У попередньому пості написала, що сьогодні у мене довгоочікувана подія! Дуже багато написали свої здогади, але тільки кілька людей вгадали, що ж це за подія! Якщо ви стежите за моїми історіями і постами, то бачили скільки концертів ми з моєю командою виступили, скільки було проектів, зйомок і роботи за останні два місяці! Так ось, саме час побалувати себе відпочинком! Відпустка, моя грандіозна подія! Так, що чекайте багато красивих фоточок☺️✈✈️", - написала Настя, нарешті розкривши інтригу.
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За 15 хвилин користувачі Мережі поставили посту понад 15 тисяч лайків.
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