Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), розкрила інтригу про довгоочікувану подію

Популярна артистка днями поділилася новиною про довгоочікувану подію в її житті, передає Politeka.net. Настя вирішила не розповідати про це відразу, а попросила своїх шанувальників вгадати, що вона має на увазі.

Артистка отримала багато версій, але лише одиниці написали правильну відповідь. Про це співачка повідомила у своєму новому пості, підкріпивши його красивим фото в купальнику. Жовтий купальний наряд додав ефектності засмаглій Каменських. Вона завершила образ красивими аксесуарами, і забрала волосся в пучок.

"У попередньому пості написала, що сьогодні у мене довгоочікувана подія! Дуже багато написали свої здогади, але тільки кілька людей вгадали, що ж це за подія! Якщо ви стежите за моїми історіями і постами, то бачили скільки концертів ми з моєю командою виступили, скільки було проектів, зйомок і роботи за останні два місяці! Так ось, саме час побалувати себе відпочинком! Відпустка, моя грандіозна подія! Так, що чекайте багато красивих фоточок☺️✈✈️", - написала Настя, нарешті розкривши інтригу.

За 15 хвилин користувачі Мережі поставили посту понад 15 тисяч лайків.

Нагадаємо, що Каменських в обтягуючому ТОПі збентежила змінами в зовнішності

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських з подругами опинилася в охопленій вогнем Туреччині: Лякаючі кадри

Також Politeka писала, що Каменських в ефектному корсеті з декольте і чоботях запалила на сцені