Актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе, вразивши фанатів

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є популярною українською актрисою і зіркою "Квартал 95" і "жіночого кварталу". Красуня не соромиться будь-яких ролей і пробує себе в різних амплуа. Ірина мріє знятися в повнометражному фільмі, зарекомендувавши себе. Дівчина активно веде соціальні мережі, ділячись з фанатами найцікавішим.

На новому фото Ірина позувала в сорочці і бейсболці, яким закрила одне око. Красуня дивилася прямо в камеру, вражаючи свіжим образом.

"Я дивлюся на тебе. Чорний і білий", - написала Ірина під фотографією.

Фанати, включаючи Марину Боржемську, поставили понад 500 лайків і написали коментарі:

"Красуня", "ви ідеальні", "Уф, бомбезна", "дуже крута блондинка", "Блондинка топчик", "просто гармата ракета".

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