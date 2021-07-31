Актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе, вразивши фанатів
Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є популярною українською актрисою і зіркою "Квартал 95" і "жіночого кварталу". Красуня не соромиться будь-яких ролей і пробує себе в різних амплуа. Ірина мріє знятися в повнометражному фільмі, зарекомендувавши себе. Дівчина активно веде соціальні мережі, ділячись з фанатами найцікавішим.
На новому фото Ірина позувала в сорочці і бейсболці, яким закрила одне око. Красуня дивилася прямо в камеру, вражаючи свіжим образом.
"Я дивлюся на тебе. Чорний і білий", - написала Ірина під фотографією.
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Фанати, включаючи Марину Боржемську, поставили понад 500 лайків і написали коментарі:
"Красуня", "ви ідеальні", "Уф, бомбезна", "дуже крута блондинка", "Блондинка топчик", "просто гармата ракета".
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