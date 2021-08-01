Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра і подруга Макса Барських, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Міша Романова є популярною українською співачкою. Красуні приписують роман з Максом Барських, але дівчина все заперечує незважаючи на те, що багато хто бачить схожість співака і дитини дівчини. При цьому Міша не забуває про Instagram, ділячись там найцікавішим з фанатами.

На новому фото красуня позувала в червоних міні-шортиках і ТОПі, а зверху накинула піджак. Дівчина стояла біля великих дверей, швидше за все, біля історичного місця у Вірменії, судячи з геолокації.

"А за тобою... Арарат, Вірменія моя любов", - написала Романова.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Просто ідеально", "Гаряча дівчина", "Вау", "Оо, клас, любимо тебе, джана", " дорога, будеш у нас виступати?", "Міша, ти просто красуня".

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