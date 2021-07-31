Співачка Світлана Лобода засвітилася з новим супутником
Як передає Politeka.net, Світлана Лобода є відомою українською артисткою. Дівчина вже багато років живе в Росії і радує там шанувальників своєю творчістю.
Цього разу фотографією поділився у своєму Instagram відомий музичний продюсер і організатор концертів Табриз Шахіді. Також він є генеральним директором компанії"Імперія музики".
На знімку Світлана з концертному костюмі з безліччю прикрас, у високих ботфордах, в яких відмінно видно довгі ноги співачки. Також її образ доповнюють світлі локони. А продюсер одягнений у сині джинси і шкіряну куртку, яка одягнена на білу футболку.
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"Кожен виступ артиста-це злагоджена робота менеджменту і декількох департаментів івент-агентства. Добре, коли замовник і організатор з півслова розуміють, що досконале виконання райдерів (побутового і технічного) - це гарантія спокою менеджменту і 100% емоційна віддача артиста. Спасибі, колеги!", висловлює подяку продюсер.
Шанувальники здивувалися зростанню Світлани: "Свєта така висока?!", " Табриз, а який у вас зростання? Щось ви такий маленький на тлі Лободи!"
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