Співачка Світлана Лобода засвітилася з новим супутником

Як передає Politeka.net, Світлана Лобода є відомою українською артисткою. Дівчина вже багато років живе в Росії і радує там шанувальників своєю творчістю.

Цього разу фотографією поділився у своєму Instagram відомий музичний продюсер і організатор концертів Табриз Шахіді. Також він є генеральним директором компанії"Імперія музики".

На знімку Світлана з концертному костюмі з безліччю прикрас, у високих ботфордах, в яких відмінно видно довгі ноги співачки. Також її образ доповнюють світлі локони. А продюсер одягнений у сині джинси і шкіряну куртку, яка одягнена на білу футболку.

"Кожен виступ артиста-це злагоджена робота менеджменту і декількох департаментів івент-агентства. Добре, коли замовник і організатор з півслова розуміють, що досконале виконання райдерів (побутового і технічного) - це гарантія спокою менеджменту і 100% емоційна віддача артиста. Спасибі, колеги!", висловлює подяку продюсер.

Шанувальники здивувалися зростанню Світлани: "Свєта така висока?!", " Табриз, а який у вас зростання? Щось ви такий маленький на тлі Лободи!"

Раніше повідомлялося, Лобода урочисто оголосила про своє повернення в Україну і назвала дату зустрічі: "Я скучила"

Також, Лобода, повернувшись до Росії до дітей, розповіла, чим займалася в Києві: "Стільки всього встигла"

Politeka розповідала, Лобода опинилася в гостях у Анатолія Анатоліча, в мережі обурюються: "Запитай у неї, чий Крим?"



