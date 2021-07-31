Дружина українського шоумена, ведучого популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника розповіла про переліт з сином

Григорій і Христина Решетники вже понад 10 років перебувають у шлюбі, повідомляє Politeka.net. У пари троє синів - Іван і Дмитро, і молодший Олександр який з'явився на світ не так давно.

Подружжя намагається частіше проводить час разом з синами, проте в цей раз дружне сімейство вирішило розділитися. Про це Христина повідомила у своєму пості і в сторіс Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня опублікувала кадри порожнього аеропорту Бориспіль, де вона котила коляску з молодшим синочком. Час на кадрах "4.49".

"Нічний аеропорт, і ми з моїм прекрасним Сашунею летимо...",- розповіла дружина телеведучого.

На кадрах жінка також показала, як тримає малюка на руках в аеропорту, а потім вже в літаку.

"4 ранку 🤪 ми полетіли ✈️ перша поїздка наша з Сашею удвох ❤️

Як думаєте, куди ми прямуємо?",- написала вона, улетівши від чоловіка, який зараз працює в Києві.

За півгодини пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Супермамочка💐 😘", "до старших синів❤️", "до бабусі і хлопчиків", "В Івано-Франківськ, куди ж ще😂", "до бабусі", "до мами))", "ця солодка булочка ну так схожа на батька Гришу, де та мама була коли Сашка ліпили 😍😍😍❤️❤️❤️".

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