Актриса Катерина Нікітіна показала, як проводить час поза роботою "Жіночого кварталу"

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна прославилася не тільки завдяки "Жіночому кварталу", але і своєї гнучкості. Красуня допомагає українцям освоїти шпагат і часто свої вміння показує в Instagram.

На новому фото Нікітіна показала, як проводить час на яхті. Красуня була в міні-топі і штанях, позуючи у білосніжного вітрила.

"Цінуйте час. Нікітіна. Жіночий квартал. Яхта. Парус. Кайф", - підписала фотографії Катя.

Фанати поставили, включаючи дружину Євгена Кошового Ксенію, більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", "скільки вогню", "Чарівна морська німфа", "сьогодні виглядаєш супер", "клас, супер", " Супер, не зли народ, Нікітіна. Море і штани це зайве, взагалі, клас", " Кать соромлюся запитати що це за точки просвещаются а районі грудей ?".

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