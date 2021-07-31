Актриса Катерина Нікітіна показала, як проводить час поза роботою "Жіночого кварталу"
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна прославилася не тільки завдяки "Жіночому кварталу", але і своєї гнучкості. Красуня допомагає українцям освоїти шпагат і часто свої вміння показує в Instagram.
На новому фото Нікітіна показала, як проводить час на яхті. Красуня була в міні-топі і штанях, позуючи у білосніжного вітрила.
"Цінуйте час. Нікітіна. Жіночий квартал. Яхта. Парус. Кайф", - підписала фотографії Катя.
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Фанати поставили, включаючи дружину Євгена Кошового Ксенію, більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Красуня", "скільки вогню", "Чарівна морська німфа", "сьогодні виглядаєш супер", "клас, супер", " Супер, не зли народ, Нікітіна. Море і штани це зайве, взагалі, клас", " Кать соромлюся запитати що це за точки просвещаются а районі грудей ?".
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