Українська актриса, колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина здивувала новорічними кадрами посеред літа

Популярна актриса з'являється на екранах все частіше, повідомляє Politeka.net. Мішина знімається не тільки в серіалах і фільмах, але і в різних проектах.

Про свої успіхи, і робочий процес артистка постійно розповідає в Instagram.

Цього разу Мішина поділилася цікавими кадрами в нових сторіс. На фото красуня позувала в красивому вбранні з вечірнім макіяжем.

Примітно, що на тлі можна було помітити новорічну ялинку. Варто зазначити, що найчастіше всі зйомки до Нового року часто проводяться влітку.

"Можливо, хтось міг подумати, що у мене сьогодні вихідний, ан ні! Святковий вечір! Новий Рік!,- вимовила артистка. - А знаєте, що мені хочеться зараз найбільше? У своє ліжко і смачної їжі, смачного сніданку, тому що Сніданку у мене ще не було", - додала актриса, здивувавши втомленим виглядом.

Варто зазначити, що позаду чулася розмова людей зі знімального майданчика.

Примітно, Ксенія Мішина була героїнею першої "Холостячки", в якій вона вибрала коміка Олександра Еллерта. Пара стала жити разом відразу після зйомок проекту, проте нещодавно стало відомо про їх розставання. Причину такого рішення колишні кохані не розкривають.

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