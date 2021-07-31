Телеведуча Леся Нікітюк показала, як проводить час на відпочинку
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня стала широко відомою завдяки проекту "Орел і Решка", а зараз веде безліч популярних програм. Красуня також веде активно сторінку в Instagram, ділячись цікавим контентом.
На новому фото Леся здалася в "невидимому" купальнику. Красуня стояла біля берега водойми, взявши весло. Красуня вирішила спробувати SUB-Серфінг. На другому фото Леся вже плавала, керуючи дошкою.
"На чилі", - підписала фотографії Леся Нікітюк.
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Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі під публікацією:
"Дівчина з веслом-сучасна версія, літня в купальнику"," Вибачте, і так жарко як в пеклі, а вона вирішила ще градус підняти"," на расслабоне"," Ось це ноги"," Леся, ти як Барбі, яка ловить рибу","Легенда завтрашнього дня".
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