Телеведуча Леся Нікітюк показала, як проводить час на відпочинку

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня стала широко відомою завдяки проекту "Орел і Решка", а зараз веде безліч популярних програм. Красуня також веде активно сторінку в Instagram, ділячись цікавим контентом.

На новому фото Леся здалася в "невидимому" купальнику. Красуня стояла біля берега водойми, взявши весло. Красуня вирішила спробувати SUB-Серфінг. На другому фото Леся вже плавала, керуючи дошкою.

"На чилі", - підписала фотографії Леся Нікітюк.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі під публікацією:

"Дівчина з веслом-сучасна версія, літня в купальнику"," Вибачте, і так жарко як в пеклі, а вона вирішила ще градус підняти"," на расслабоне"," Ось це ноги"," Леся, ти як Барбі, яка ловить рибу","Легенда завтрашнього дня".

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський показав, що було після його освідчення в коханні Нікітюк

А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський заїкнувся про весілля Нікітюк

Також Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський публічно зізнався в коханні Лесі Нікітюк, відео



