Улюбленець українок співак Олег Винник святкує сьогодні день народження
Олег Винник-відомий український співак, який підкорив серця багатьох прихильниць. Сьогодні йому - 48 років. Артист приховує від фанатів своє особисте життя. Однак, йому вже давно приписують романтичні стосунки з Таїсією Сватко (Таюне), його бек-вокалісткою. Про це повідомляє Politeka.net.
Цього разу Таюне виклала нову публікацію з серією фото. На чорно-білих знімках вокалістка разом з "обранцем" Олегом Винником.
"З Днем народження, Маестро!!!
Шлях не шукають - його створюють!
Успіх є там, де віддають!
Олег Анатолійович, ви знаєте, як чорний колір перетворити в яскраві фарби і вмієте красиво розфарбувати цю реальність, зробивши її нереальною! Нехай праці і думки ваші будуть променистими, пісні-легендарними, а шанувальники вашої творчості - вдячними! Многая літа!!!.", привітала Олега Винника вокалістка в Instagram.
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У коментарях шанувальники залишили безліч привітань: "Нарешті, ми дочекалися! Ви неперевершені, однозначно. Рівних вам немає. Слів не вистачає описати які ви Класні", " вітаю ,зі зрадником ! Щастя вам безмежного у всіх його проявах".
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