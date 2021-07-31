Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, здивувала зовнішністю

Популярна артистка "Квартал 95" вміє дивувати шанувальників, пише Politeka.net. Не так давно зірка коротко підстриглася, в результаті отримавши масу компліментів.

В цей же раз Олена, мабуть, вирішила піти далі, і опублікувала фото, поставши з безліччю татуювань на тілі.

Олена позувала в чорній маєчці, закинувши чолку наверх. Вона дивилася в камеру, можна сказати, зухвалим поглядом.

"Зважилася, нарешті☺️.... Прости, мам...))) підморгнула😉)", - написала Кравець.

Зазначимо, що татуювання виявилися всього лише фільтром в Instagram.

За пів години пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Олено 😍❤️🔥", "Клас", " Вааууу! Як Вам йде ❤️❤️🔥захват 😍😍", "Прикольна маска в Instagram😂", "Олена😂👏", "Бог Фотошопу 😂😂", "😂😂😂примірку зробила нарешті!😍 ", "Не треба було спати, а дітей залишати без нагляду🤣 🤣 🤣", " сподіваюся це гумор😮 😮 😮. Олена, шикарно і так 💥", " а де тату..за квартал і друзів стріляю в упор)", "я сподіваюся це Малюнки" ," вам дуже личуть татуювання", " діти намалювали поки спала?) ", "Оленко, ти найкраща в будь-якому вигляді!", "Олено, навіщо маму так шокувати....))) ",- написали користувачі Мережі.

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