Артистка показала себе з несподіваного боку

Відома українська співачка Джамала взяла участь у зйомках шоу "Майстер Шеф"

Виконавиця вже давно завоювала любов українських глядачів, пише Politeka.net. Артистка часто бере участь в різних проектах, адже користується великою популярністю.

Своїми успіхами артистка ділиться на сторінці в Instagram. Цього разу Джамала показала кадри закулісся шоу "Майстер Шеф", в зйомках якого взяла участь.

Примітно, що красуня на деяких кадрах закрила око пов'язкою, як справжній пірат.

Співачка була в червоному фартусі і блузі з кроєм, що відкрив її плечі. Завершили зухвалий образ афрокосички.

Артистка показала свою команду з Дімою Коляденком і Олегом Кензовим, а також сфотографувалася з суддею Ектором Хіменесом-Браво.

"Питання вічне, як життя - ви за команду собачників чи кошатників? 😂😂😂

Піратка Джа увійшла в чат і продовжує експериментувати. Цього разу - на кухні... Я, до речі, на всі 100% в команді собачників 😈", - написала артистка.

"Я нейтралітет повний: колись була і кішка і собака, зараз ні кішки, ні собаки немає. 😁", "Однозначно, 🐕😍", "Все тваринки прекрасні❤️", "Дуже хороша піратка 💝", "🔥🔥🔥🔥🔥 ну якщо шалено))))", "Всі тварини прекрасні, але собачки 🐶 кращі😍", "На абордаж", - написали користувачі мережі.

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