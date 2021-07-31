Відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, показала, як проводить дозвілля

Як пише Politeka.net, Камалію називають найбагатшою українською співачкою, адже вона одружена з пакистанським мільярдером. Красуня стала переможницею "Міс Світу", а зараз займається творчістю і вихованням дочок. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться найцікавішим.

На нових кадрах, які Камалія опублікувала у себе в профілі, дівчина скакала на коні. Красуня була з спеціальному обмундируванні, щоб себе убезпечити.

"Ефір від 31.07.21

Моя схема М4 на Лаки Вей

І після виступу Лаки зробив мені крутий екшен! Але я приборкала свого норовливого жеребця)", - написала співачка під кадрами.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"Камалія, ви і Лаки кращі, ви чемпіони!!!!

Цей виїзд неймовірний, ви професіонал!!! Тепер мої малятка рівняються на Вас" ," найкраща! Бажаю вам перемоги!", "Вітаю Вас. Ви Велика розумничка! Захоплююся!".

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