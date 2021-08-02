Співак Dzidzio (Михайло Хома) розлучився з дружиною і зараз його серце вільне. Про те, що зараз відбувається в його житті, артист розповів телеведучій Каті Осадчій
Цього року популярний український виконавець Дзідзьо розлучився з дружиною, співачкою Ярославою Притулою (SLAVIA), пише Politeka.net. У своїх інтерв'ю артистка розповіла, що більше не хоче перебувати в тіні чоловіка, і тому зараз активно займається сольною кар'єрою.
У новому інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське Життя" Дзідзьо розповів, як зараз йдуть справи на особистому фронті.
За словами артиста, у нього зараз немає часу будувати відносини з ким-небудь. Виною всьому став напружений графік. По-перше, у Михайла повним ходом йде монтаж його нового фільму, по-друге, він дає концерти, а, по-третє, співак готує альбом.
"Я не встигаю: я лягаю о другій годині, а встаю о шостій", - поділився Михайло Хома.
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За словами артиста після того, як стало відомо про його розлучення, він не помітив збільшення уваги до нього з боку жінок, адже весь в роботі.
А далі Дзідзьо розповів, які дівчата йому подобаються.
"Серцю моєму мила...Я думаю, це повинен бути погляд в очі, і коли я впізнаю людину з тамтого життя, то вона буде зі мною", - розповів співак, хто може завоювати його серце.
Нагадаємо, що Дзідзьо після розлучення з дружиною засвітився з відомою українкою
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А ще Politeka повідомляла, що замішана в розлученні Дзідзьо Цибульська поділилася несподіваними одкровеннями