Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенком), розповіла, як їй довелося зазирнути в очі своєму головному страху

Артистка кілька років тому зробила стрибок з парашутом, який перетворився на справжню НП, передає Politeka.net. Співачка невдало встала на праву ногу, в результаті зламавши її. Каменських відразу доставили в лікарню і зробили операцію.

За словами співачки, вона потрапила в струмінь повітря і купол не розкрився, тоді у неї все життя пролетіло перед очима. На щастя, Настю врятував інструктор. Тепер у красуні є ще одна фобія.

У новому своєму шоу зірці довелося зазирнути в очі головному страху - зірка піднялася над сценою на два метри на кубі.

"Після того, як я впала з парашутом, мені дуже важко, звичайно, робити такі трюки, але я вирішила все-таки перейти на бік краси. Це такий у мене челлендж, якщо чесно. Я розумію, що я хвилююся, розумію, що мені страшно... Цей куб починає крутитися, це виглядає дуже красиво, але що переживає в цей момент артист - це вже інша справа", - поділилася співачка в програмі "Світське життя" з Катею Осадчою.

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