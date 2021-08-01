Дружина популярного українського співака Сергія Бабкіна Сніжана без сорому похизувалася в чому мати народила
Як пише Politeka.net, пікантне фото 36-річна дружина виконавця і багатодітна мама виклала у себе фотоблозі.
Як відомо, на особистій сторінці в Instagram жінка зібрала численну аудиторію і регулярно ділиться з нею публікаціями про любов і гармонію зовнішнього і внутрішнього світу, які здатні наштовхнути на важливі думки і дії.
Цей раз не став винятком. Дружина Бабкіна розповіла, що потрібно, щоб змінити своє життя в кращу сторону. Для цього, за словами Сніжани, необхідно відправити негативне повідомлення в кошик.
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На фото, яким вона проілюструвала свій пост, вона попозувала зовсім без одягу перед вікном. Жінка стояла спиною до камери в отворі вікна на тлі красивого морського пейзажу.
Фанати прийшли в захват від побаченого.
«Сладенька»,
"Фото вогонь»,
"Ох, Сніжана, ну яка ви! чудова!",- пишуть в мережі.
Раніше Politeka писала, що дружина Бабкіна після зізнань чоловіка в зрадах вразила одкровенням: "я не рятуюся...".
Нагадаємо, що дружина Бабкіна показала, як працює, поки чоловік розважається: "все пішло не за планом!".
А ще Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна після зізнань чоловіка в невірності заговорила про зміни в житті: "останній шанс".