Історія про публічне зізнання в коханні переможця "Голосу країни" Сергія Лазановського до Лесі Нікітюк тільки набирає обретів

Як пише Politeka.net, 26-річний український актор театру та кіно, який переміг у талант-шоу "Голос країни", нещодавно опублікував ліричне відео зі своєю авторською піснею "Я кохаю" та публічно зізнався в коханні українській телеведучій Лесі Нікітюк. Згодом з’ясувалося, що Нікітюк бачила зізнання Лазановського, однак ніяк не коментувала.

Так, кілька годин тому Сергій Лазановський опублікував відео-продовження "історії кохання".

"І це ще не кінець🙈 хочеш бачити, що було далі?", - пише Сергій.

На відео видно, що телеведуча написала коментар під відеозізнанням Лазановського. Нікітюк подякувада та написала, що все буде так, як хоче співак та відправила Сергію сердечка.

Після цього Лазановський взяв букет та кудись рішуче попрямував.

Шанувальники зірок почали активно коментувати пост.

" Цікаво...але головне аби щиро! ❤️", " Дуже цікаво❤️", - пишуть фани.

Раніше Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський показав, що було після його освідчення в коханні Нікітюк: "Вона...".

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" Лазановський заїкнувся про весілля Нікітюк: "Якщо Леся вибере...".

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк в незвичайному топі з'явилася на побачення в центрі Києва: "Леся, ти що, відразу заміж зібралася?".