Солістка відомої української групи The Hardkiss і фіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, розповіла, як осоромилася

Популярна група The Hardkiss прославилася в Україні та за її межами, пише Politeka.net. Тому не дивно, що колектив часто запрошують на вступи, а квитки на його концерт розкуповують моментально.

У своєму новому інтерв'ю в програмі "Світське життя" Юлія Саніна розповіла, що на сцені трапляється всяке. Зокрема, зірка поділилася історією про свій конфуз.

"На перших словах мені залетіла мошка прямо в око, тому довелося зробити вигляд, що я витираю сльозу. Дістати мошку вдалося, на жаль, тільки за лаштунками, але я героїчно відпрацювала весь концерт", - розповіла співачка.

Зазначимо, Юлія Саніна народилася в сім'ї музикантів, тому на сцені виступає з самого юного віку. Артистка стала справжнім професіоналом своєї справи.

При цьому зірка також володіє відмінним почуттям стилю. За словами Юлії, вона стала цікавитися модою після закінчення школи. Зараз над її образами працюють стилісти, а вона сама стежить за трендами.

У своєму Instagram, в якому у неї 663 тисячі підписників, красуня регулярно постає в нових ефектних образах і отримує багато компліментів.

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