Відома українська співачка Юлія Саніна, яка нещодавно влаштувала чуттєву сімейну фотосесію на природі, поділилася з шанувальниками одкровеннями

Як пише Politeka.net, 30-річна українська співачка, фронтвумен українського гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна (справжнє ім’я Юлія Головань) часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірка поділилася серією світлин з сімейної фотосесії з чоловіком та маленьким сином Данилом.

Після такої зворушливої події Саніна вирішила написати відвертий пост у своєму Instagram, у якому розповіла про свої уподобання та пристрасті.

"Що я люблю? Якщо не враховувати такі необхідні речі, як поцілунки коханого, сміх дитини, співати для публіки ... що я люблю? З яких дрібниць я складаюся?", - пише співачка.

Так, зірка написала довгий список дрібниць, які їй до вподоби. Наприклад, Саніна любить ранкову каву з молочним шоколадом, дитячі книги, гарячий душ, вибирати продукти в магазині, масаж "Рейси-рейси", обліпиховий чай, пасхальний ранок та багато іншого.

Такі зізнання співачки розчулили фанатів, вони написали багато коментарів.

"Ми просто любимо Вас 💔", "Такий список ❤️ ❤️ ❤️", "шикарні фото 🔥 🔥 🔥", " Люблю вас,за те,що надихаєте) Прекрасна людина,хазяйка,мама)", - пишуть в мережі.

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Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss показала білий дрес-код на світській вечірці: "Тобі дуже пасує".

А ще Politeka повідомляла, що Білик, Ласточкін і Дантес готуються до серйозної сутички з Єфросиніною і Саніною в новому шоу: "Ось це краса!".