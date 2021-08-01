Українська продюсерка й колишня дружина репера Потапа Ірина Горова поділилася з шанувальниками світлиною з єдиним сином

Як пише Politeka.net, 43-річна співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO та генеральна продюсерка групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова активно веде свій міні-блог в Instagram, де ділиться подробицями свого особистого життя.

Так, нещодавно Горова радувала фанів світлинами з відпочинку в Греції, куди поїхала з дітьми та батьками. Цього разу колишня Потапа опублікувала ніжну світлину з єдиним сином Андрієм Потапенко.

"Дивовижне відчуття, коли в один момент, на фото, помічаєш як сильно виріс твій син. Гордість переповнює, коли розумієш, що є питання, в яких він розбирається краще, коли може сказати: «Мама, давай я тебе навчу, допоможу, нічого страшного, ти розберешся, вивчиш", - пише Горова.

Шанувальники оцінили фото Горової з сином та написали багато коментарів, зокрема більшість пишуть про дивовижну схожість Ірини та Андрія.

"Як брат з сестрою", "Одне лице 😍😍😍😍", "Він більше мами ростом вже 😂👏", "Так виріс 🥺😭😭", " Клас) як брат з сестрою 🔥як ж ви класно виглядаєте😍", - пишуть фани.

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