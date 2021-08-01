Українська продюсерка й колишня дружина репера Потапа Ірина Горова поділилася з шанувальниками світлиною з єдиним сином
Як пише Politeka.net, 43-річна співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO та генеральна продюсерка групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова активно веде свій міні-блог в Instagram, де ділиться подробицями свого особистого життя.
Так, нещодавно Горова радувала фанів світлинами з відпочинку в Греції, куди поїхала з дітьми та батьками. Цього разу колишня Потапа опублікувала ніжну світлину з єдиним сином Андрієм Потапенко.
Галкін відростив вуса і похвалився торсом без футболки, Пугачовій заздрять: "Спокусник з 70-х"
Масштабна пожежа під Одесою, палають тисячі квадратних метрів: перші кадри з місця НП
Відомий продюсер розповів про Вакарчука та "мутки" за лаштунками Голосу країни: "Купа дурних ідей"
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво показав українцям, в кого закохався: "Прийшов час познайомити вас трохи ближче"
З'ясувалося, як по-справжньому звуть Могилевську, Каменських та інших зірок українського шоубізу: "На Жмурі далеко не заїдеш"
"Дивовижне відчуття, коли в один момент, на фото, помічаєш як сильно виріс твій син. Гордість переповнює, коли розумієш, що є питання, в яких він розбирається краще, коли може сказати: «Мама, давай я тебе навчу, допоможу, нічого страшного, ти розберешся, вивчиш", - пише Горова.
Шанувальники оцінили фото Горової з сином та написали багато коментарів, зокрема більшість пишуть про дивовижну схожість Ірини та Андрія.
"Як брат з сестрою", "Одне лице 😍😍😍😍", "Він більше мами ростом вже 😂👏", "Так виріс 🥺😭😭", " Клас) як брат з сестрою 🔥як ж ви класно виглядаєте😍", - пишуть фани.
Раніше Politeka писала, що велелюбний Потап дозволив собі зайве в компанії красуні Астаф'євої: "Шкода Настю, навіщо вона це терпить".
Нагадаємо, що син і падчерка Потапа на відпочинку сполохали криками весь пляж, кадри того, що відбувається: "Мама...".
А ще Politeka повідомляла, що колишня дружина Позитива в зухвалому міні пішла у відрив, не встояв навіть Потап: "Ого…".