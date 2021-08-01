Ксенія Мішина після розставання з шоуменом Олександром Еллертом почала публікувати в мережу все більше нових і цікавих кадрів

Так, відома актриса і колишня героїня шоу "Холостячка" вирішила пококетувати, вбравшись в український національний костюм – вишиванку.

Черговим цікавим знімком артистка поділилася в нових сторіс Instagram, передає Politeka.net.

Мішина вбралася в білу сукню-вишиванку з відкритими плечима, яка розшита червоними і синіми нитками.

Волосся екс-холостячка заплела в косу. Свій образ вона доповнила окулярами.

"Вишиваночка. Українська дівчинка. Така гарненька. Всім прекрастного дня", - заговорювала по-українськи перед камерою Ксенія.

Ксенія Мішина добре відома українцям за серіалом "Кріпосна", в якій зіграла роль жорстокої поміщиці. Також актриса прославилася тим, що стала першою героїнею проекту «Холостячка», де вони з Олександром Еллертом почали будувати відносини, але на жаль, через деякий час ця красива парочка розійшлася.

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