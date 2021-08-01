Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з Потапом (Олексієм Потапенком), показала щасливий" затишний " кадр з відпочинку

Вчора Настя розповіла, що після всіх концертів і того часу, що вона з Потапом провела порізно, вони нарешті змогли вибратися на відпочинок і тепер будуть проводити час один з одним подалі від уваги користувачів. Саме тому місце відпочинку артистка розкривати не стала.

"Відпустка для нас-це не просто про виспатися, накупаються, об'їстися і вражатися новими місцями! Це можливість насолодитися один одним, коли ти нікуди не поспішаєш, щасливий і максимально розслаблений. Всім шлю найдобріші вібрації ❤ ️ " - написала Настя під затишним кадром.

Подруга Каменських Анна відразу пожартувала з приводу постільної фото зірки:

"Чому ти мої руки так не виставляєш? Теж разом же Відпочиваємо, Насть"»

Як і очікувалося, шанувальники також відразу відреагували на пост:

"Ми теж з чоловіком один одному руки цілуємо, це така ніжність❤️; у вас там батюшка😂 😂; каайф, любові вам❤; Ваші спільні сторіз і ось такі фото - просто випромінюють приголомшливо позитивний вайб!!!❤️ дякую. Любові вам 🙌; хорошої насолоди❤; щось тема не розкрита, де відпочиваєте?)); Настя забери нас а з подружкою до себе а».

Нагадаємо, що Каменських в обтягуючому ТОПі збентежила змінами в зовнішності

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських з подругами опинилася в охопленій вогнем Туреччині: Лякаючі кадри

Також Politeka писала, що Каменських в ефектному корсеті з декольте і чоботях запалила на сцені