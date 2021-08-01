Українська співачка Alyosha похвалилася шанувальникам ідеальною фігурою, незважаючи на народження трьох дітей

Як пише Politeka.net, українська співачка, композиторка та авторка пісень Alyosha (справжнє ім’я Олена Тополя) відома тим, що представляла Україну на 55-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Осло із піснею "Sweet People", де посіла десяте місце.

Як відомо, у серпні 2013 році Оленя Кучер (дівоче прізвище) вийшла заміж за соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополю. У квітні 2013 року у пари народився первісток Роман. Через два роки Alyosha народила другого сина. Минулого року в серпні у пари народилася дівчинка Марія.

Попри те, що народила Alyosha порівняно недавно, вона вже встигла вернутися в форму. Співачка часто радує шанувальників світлинами в своєму Instagram. Цього разу артистка опублікувала фотографію, на якій позує у яскравій оранжевій сукні з розрізом, яка підкреслила її ідеальну фігуру.

Шанувальники одразу ж зробили зірці безліч компліментів.

"Як ви так швидко вернулися в форму?", " Мати трьох дітей, на хвилиночку 🔥🔥", "Шикарна❤️", "Нереальна красота 🔥🔥🔥", " Вауу, яка шикарна🔥🔥🔥🔥", " 😍😍😍😍😍ой пожар", - пишуть коментатори.

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