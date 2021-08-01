Красуня Катя Нікітіна показала яскраве відео з відпочинку на яхті, на якому продемонструвала свою гнучкість

Як повідомляє Politeka.net, відома українська гумористка, учасниця гумористичного шоу "Жіночий квартал" Катерина Нікітіна, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі чарівним відео з відпочинку на яхті, на якому продемонструвала всю свою надзвичайну гнучкість.

На відео Катя позує на тлі красивого заходу, стоячи на палубі розкішної яхти. У момент зйомки вона витончено вигинає спину, демонструючи свою пластичність і витончену фігурку. Перед камерою актриса з'явилася в білосніжному вбранні - широких брюках і короткому топі.

У підписі до відео Нікітіна нічого не написала, зате шанувальники тут же почали коментувати публікацію зірки, засинаючи її компліментами: "Ідеальна", "А на березі Грей чекає свою Ассоль", "Вогонь", "Супер", "Красуня", "Класна", "Дуже красиво".

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