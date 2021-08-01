Відомий український актор Тарас Цимбалюк через соцмережу надривно звернувся до українців
Як повідомляє Politeka.net, популярний український актор і шоумен Тарас Цимбалюк який знімався в серіалі "Кріпосна", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист здорово здивував шанувальників, розкритикувавши сучасних блогерів і закликавши українців аналізувати інформацію.
За словами Тараса, сучасне блогерство з кожним роком втрачає навіть елементарні норми моралі. Він неприємно вражений тим, що люди викладають в мережу не тільки свою їжу, але і більш інтимні моменти життя, аж до пологів в прямому ефірі.
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"Люди, аналізуйте все що з вами відбувається. Цінуйте Ваш час і рафінує інфу, яка залітає вам в голову. Найбільше дивуюся підписникам/людям, які за всім цим абсолютно бездумно спостерігають. Я не хочу називати імен і прізвищ, тому що навіщо мені тут розводити весь цей курник, але хочеться декому сказати: "Люди добрі, а може все-таки треба було піти в університет, а? Подумайте краще про свій завтрашній день і про свою сім'ю. А час після тридцяти стає за потрійним тарифом, тому почніть його цінувати якомога раніше!",- висловився в мережі Цимбалюк.
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