Відомий український актор Тарас Цимбалюк через соцмережу надривно звернувся до українців

Як повідомляє Politeka.net, популярний український актор і шоумен Тарас Цимбалюк який знімався в серіалі "Кріпосна", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист здорово здивував шанувальників, розкритикувавши сучасних блогерів і закликавши українців аналізувати інформацію.

За словами Тараса, сучасне блогерство з кожним роком втрачає навіть елементарні норми моралі. Він неприємно вражений тим, що люди викладають в мережу не тільки свою їжу, але і більш інтимні моменти життя, аж до пологів в прямому ефірі.

"Люди, аналізуйте все що з вами відбувається. Цінуйте Ваш час і рафінує інфу, яка залітає вам в голову. Найбільше дивуюся підписникам/людям, які за всім цим абсолютно бездумно спостерігають. Я не хочу називати імен і прізвищ, тому що навіщо мені тут розводити весь цей курник, але хочеться декому сказати: "Люди добрі, а може все-таки треба було піти в університет, а? Подумайте краще про свій завтрашній день і про свою сім'ю. А час після тридцяти стає за потрійним тарифом, тому почніть його цінувати якомога раніше!",- висловився в мережі Цимбалюк.

Нагадаємо, Зірка "Кріпосної" Цимбалюк пошкодував про шлюб з красунею Ангеліною: "Навіщо ми одружилися...".

Як повідомляла Politeka, "Український Термінатор": Цимбалюк з "Кріпосної" показав нереальний образ для нового фільму, кадри.

Також Politeka писала, що Тарас Цимбалюк розсекретив свій вражаючий гонорар і колосальні штрафи: "Якщо я збрию бороду...".