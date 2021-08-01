Зате взимку буде тепло

Актриса Ольга Куриленко, що знялася в одній з частин Бондіани, викликала бурю оригінальним ансамблем в одязі

Так, 41-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайному вбранні - спеціально для інтерв'ю в одному з глянців, передає Politeka.net.

"Ще одне зображення з моєї редакційної статті для @1883magazine. #інтерв'ю #Marvel #MCU #BlackWidow #BW #MarvelUniverse", - йдеться в підписі.

На знімку Ольга позувала в рваному плащі, дутих штанях і чорних шкіряних стрипах, з характерною для них масивною платформою і каблуком. Волосся актриса пригладила назад, а руки розставила в сторони, "хижо" глянувши в камеру через плече.

Публіка активно коментує "експеримент" Ольги:

"Відмінний образ!"

"Щастя в новому місяці!!! Красиво 🤍"

"Дивлюся твій the bay of silence. Молодець як завжди"

"Ти заслуговуєш небес, дитинко, і з кожним днем ти виглядаєш все красивіше...! 🌷 👉 Але не приймай нікого, хто не звідти..." Гарного дня"

"Штани, боже мій. Б'юся об заклад, буде тепло взимку"

"Оля дивлюся всі ваші фільми, вважаючи вас українкою. А ви себе більше асоціюєте зі слов'янським корінням. Чому прямо не сказати, що я українка або зворотнє!"

Нагадаємо, Ольга Куриленко вразила занадто молодим виглядом, за що їй дали 21, не більше

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