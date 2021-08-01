Колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Анна Андрійчук вирушила на відпочинок разом з Каменських
Анна і Настя дружать вже дуже багато років, а після розлучення Андрійчук з Позитивом, Настя сильно підтримала дівчину і тепер вони стали публікувати спільні кадри ще активніше, показуючи також, як їм добре разом.
У відпустку вирушили дівчата не тільки удвох, разом з ними подорожує і мама Насті Каменських, яка нещодавно перенесла смерть чоловіка. Приєднався до жіночого товариства і чоловік Насті – Олексій Потапенко.
Зараз всі відпочивають на курорті, відмовляючись називати місце, щоб уникнути зайвої уваги в мережі і отримати різні неоднозначні коментарі. Анна ж, судячи з усього, любить підтримувати позитивний настрій, щоб не піднімати тему її нового статусу.
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Відомий дизайнер засвітилася в останній раз на відпочинку в маленькій сукні перед походом в ресторан, де також показала, як п'є різні напої з Каменських і дуріє з нею на камеру.
Нагадавши, Екс-дружина позитиву в сукні з вражаючим декольте прогулялася по Києву:"яка ж ти Кармеліта".
Як повідомляла Politeka, Позитиву "засікли" біля гримерки Дорофєєвої, фото розбурхало мережу: "чекав малу...".
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