З'явилося відео, як Дан Балан вийшов на сцену до мами-співачки на очах у Тіни Кароль і мільйонів українців

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій молдавському артисту Дану Балану, опублікували зворушливе відео з його мамою. У свій час Людмила Балан вийшла на сцену українського "Голосу країни" зі своєю піснею, А до неї тут же поспішив Дан, який був зірковим тренером проекту.

Як видно, Людмила здорово завела зал, А вихід Дана викликав справжнє захоплення. І все це на очах приголомшених тренерів – Тіни Кароль Монатіка і Потапа, які ледь стримували сльози від того, що відбувається. У підписі до відеоролика відзначили, що виступ мами Дана Балан зібрав понад 25 мільйонів переглядів в YouTube.

А користувачі тут же почали обговорювати відео, засинаючи маму і сина компліментами в коментарях: "Він такий класний тут! Як він на матір дивиться, скільки ніжності в очах!", "Поруч з мамою, він щасливий і очі такі!", "Красуня", "Які круті! Дан Балан, привіт з Мінська", "Яке щастя мати такого сина, а синові мати таку матір!", "Я це відео вже дивилася понад десять разів, і не можу не дивитися, це приголомшливо", "Можна дивитися нескінченно!", "Я сама переглянула мільйон. Як він дивиться на маму, це диво".

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