Співачка Джамала не стримала емоцій, влаштувавши перформанс в незвичайному місці
Так, 37-річна зірка дала концерт на даху будівлі, зарядивши публіку небувалим драйвом. Відповідні кадри артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Джамала постала на атмосферних знімках в рожевому костюмі, що складається зі штанів з корсетом і топа з великим бантом на одному плечі. Очевидно, що співачка виклалася на повну, в якийсь момент, як вона сама зізналася, навіть подалася пориву і почала танцювати - вдячні глядачі її підтримали.
"I'm Like A Bird після концерту на даху @tsum.kyiv ❤️ На висоті класних емоцій, солд-ауту з кращою публікою, чудового майданчика в центрі Києва, драйвових танців (у кого ще крепатура? 😂 😂 😂 ), такого неймовірного заходу і красивого вечора, про який можна тільки мріяти. Спасибі -бенду, команді та публіці, яка відкинула стільці й підтримала мене в танці. Просто обожнюю ❤️", - поділилася враженнями Джамала.
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Користувачі засипали артистку компліментами в коментарях:
"Круто!!! Виглядає приголомшливо! Відчуваю драйв навіть через фото!!!"
"Ах..✨🥺❤️"
"Яка ти крута баба 😍 😂"
"Розкішна ❤️"
"Найкраща❤️❤️❤️"
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