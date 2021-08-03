Не секрет, що бек-вокалістку співака Олега Винника Таюне (Таїсію Сватко) називають його " таємною дружиною"

48-річний артист вже давно співпрацює з Таюне, і хоч він жодного разу не підтверджував чутки про романтичні стосунки з нею, фанати раз у раз знаходять все нові "докази". Зокрема, Винник частенько надає знаки уваги партнерці прямо на сцені: то встане на коліно перед нею, то піднесе букет. У Мережі подейкують, що у пари є навіть дорослий син Юліан, який зараз живе і навчається в Німеччині.

Так, одна з фанаток Олега Анатолійовича опублікувала в себе в Instagram цікаві кадри, на яких артист позував разом з Таїсією, передає Politeka.net. Парочка була в брутальних образах, обидва в шкіряних куртках. Бек-вокалістка Винника одягла ще незвичайну кепку і взула масивні черевики. На одному з фото вона хвацько закинула ногу Виннику на коліно.

Користувачі з жаром обговорили побачене. Правда, деякі "розпекли" Таїсію за поведінку і зухвалий вигляд.

"Не втомлюся все життя носити тебе на руках!!! ❤️🔥"

"Я вже навіть і не знаю, що від тієї тітки чекати. Мені здається, що вона на все готова, щоб самоствердитися за рахунок іншої людини! Таїсія (Таюне) ви ганьба, як можна на сцену одягатися, як в стриптиз клубі! Ще виставила ті черевики, як тут можна змовчати, жах! Ви Таюне, з тією пластичною операцією, стали схожа на мавпу! Таюне не ганьбіть такого шановного артиста, як Олег Винник!"

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