У мережі з'явилося незвичайне фото Дана Балана в новому образі поруч з Тіною Кароль

Як повідомляє Politeka.net, у мережі давно ходять чутки про бурхливий роман відомого молдавського мачо Дана Балана і української Діви Тіни Кароль. І хоча артисти не підтверджують свій зв'язок, фанати продовжують їх "сватати". Так, нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених парі Тіни і Дана, опублікували несподівані фото "закоханих", правда, прифотошоплених один до одного.

На знімках Балан з'явився в незвичайному для нього образ - з бородою на обличчі, на ньому чорний ошатний костюм з білою сорочкою і темною краваткою. Поруч з ним елегантна Кароль в чорній сукні з глибоким вирізом, прикрасами і недбалою зачіскою.

У підписі до публікації загадково написала: "Світ – свідок цієї любові". Користувачі тут же почали коментувати кадри, засипаючи пару компліментами: "Краса", "Дуже красиві. Пасує Дану борідка", "Я серйозно повірила, дуже класно", "Я блін другий раз в житті подумала, що це оригінал, трохи інфаркт не схопила", "Це шикарно, дуже реалістично", "Це дуже красиво", "Я прям сиджу з відкритим ротом", "Дуже красиво. Дана чомусь відразу не впізнала", "Дуже хочеться їм щастя!", "Краща пара".

Нагадаємо, Дан Балан вийшов на сцену до красуні-мами, довівши Тіну Кароль до сліз: "Скільки ніжності в очах".

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