Що ще українці не знають про неї

Наталія Могилевська, яка вже 20 років на сцені, відзначає 2 серпня день народження

З нагоди 46-річчя артистки, "Зірковий шлях" вирішив зібрати маловідомі, але цікаві факти про Наталію на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Так, Могилевська починала кар'єру, виявляється, в якості актриси. Вона встигла попрацювати в українському фольклорному театрі "Батьківщина", Київському Будинку акторів, єврейському театрі "Штерн" та інших.

Зараз Наталя бере участь у грандіозному шоу "Співають всі!", в якому очолила цілу сотню інших зірок-суддів.

Співачка за свою кар'єру не тільки випустила безліч хітів, але й знайшла інші таланти. Зокрема, Макса Барських.

А ще вона вміє вишивати хрестиком і страждає від рідкісної фобії - клімакофобії, тобто страху високих сходів.

Раніше Могилевська зізнавалася в своїх страхах і розповідала "звідки ноги ростуть". У дитинстві артистка пережила нещасний випадок. У п'ять років Наталя впала зі сходів, розбивши голову. Дівчинку відвезли до лікарні, де довелося накладати шви. Зараз, коли організатори концертів пропонують їй зоряний спуск на сцену, вона змушена відмовлятися.

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