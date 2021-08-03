Відома українська актриса Ольга Сумська опублікувала кілька кадрів зі своєї нової квартири

Актриса театру і кіно Ольга Сумська не так давно на свій день народження зробила собі досить значний подарунок. Вона подарувала сама собі нову квартиру. В одному з інтерв'ю зірка розповіла, чому зробила такий вибір.

"Ми зважилися трохи розширити квадратні метри, тому що нам тісно, мріяла про свій будуар окремий, ванній. Так мені цього хотілося і тоді думала: дай Бог, щоб це все нарешті сталося. Гардеробна, хіба я не заслуговую свою власну гардеробну?"–- розповідала Ольга.

Зараз вона поділилася кадрами з нової квартири, яку допомогли прибрати дівчата зі спеціальної клінінгової компанії. Артистка пройшлася по квартирі, показала дизайн, виконаний в білих тонах і здивувала мармуровою ванною з позолотою.

"Так важко за цими кранами дивитися, щоб не подряпалися ще. Дівчатка все прибрали, яка чистота! Молодці " - захопилася артистка.

Нагадавши, Ольга Сумська В обіймах іншого чоловіка похвалилася важливою подією в житті

А ще Politeka повідомляла, що дочка Сумської не залишила байдужими фанатів, блиснувши" кубиками " в міні-бікіні

Також Politeka повідомляла, що 54-річна Сумська після весілля здивувала різкою зміною іміджу, від Роксолани не залишилося і сліду