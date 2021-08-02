Син відомої української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко, похвалився своєю молодою красунею

Син Софії Ротару став єдиною опорою матері після смерті батька, музиканта Анатолія Євдокименка, передає Politeka.net. Чоловік допомагає матері у всіх справах.

Варто зазначити, Руслан Євдокименко став будувати відносини зі своєю дружиною Світланою з 1990 року. За довгі роки спільного життя пара встигла виховати двох дітей - Анатолія і Софію, яких назвали на честь бабусі й дідуся.

Зараз онуки української легенди навчаються, а також займаються творчістю. Зокрема, Софія вже записала кілька пісень, а також дівчина з дитинства будує кар'єру моделі.

Руслан Євдокименко завжди з гордістю говорить про своїх чад, а також виставляє з ними знімки при будь-якій можливості. Так, цього разу син Софії Ротару опублікував фото з молодою красунею - своєю дочкою.

На знімку батько і дочка обіймаються і посміхаються, сидячи в одному із закладів,

"З коханою", - підписав знімок щасливий батько.

"Які гарні 😍", "🔥 Господи, як схожі, папуліна дочуля"," Красотульки❤️❤️❤️", " красиві і щасливі! І дуже схожі один на одного!❤ ️ ", "Шикарна Сонечка!! Татова гордість, кохана....❤️❤️❤️👍👍👍", "Чарівна, витончена і ніжна у Вас зі Світланою дочка!",- написали шанувальники.







