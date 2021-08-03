Відома актриса Олена Кравець з "Квартал 95" ошелешила шанувальників новим фото з сережкою в носі і "татуюваннями"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка, зірка "Квартал 95" Олена Кравець, яка нещодавно зламала ногу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно зірка приголомшила не тільки фанатів, але і зіркових друзів незвичайними кадрами, на яких з'явилася в брутальному образі.

На нових знімках, які Олена зробила, сидячи на кухні, вона з'явилася вся покрита "татуюваннями" і навіть з сережкою в носі, а її волосся зачесане в об'ємну укладку. Мабуть, зірка вирішила пожартувати і використовувати спеціальний фільтр, який розмалював її шкіру кумедними "татушками".

У підписі до публікації актриса жартівливо написала: "Зважилася, нарешті. Прости, мам. Підморгнувши". Треба сказати, що українці бурхливо відреагували на таке перетворення Кравець, залишили коментарі і деякі зіркові друзі гумористки, серед яких дружина Монатіка і Потап.

"Клас", "Тепер і стиль потрібно поміняти", "Бог фотошопу", "Вау! Як вам йде, захват", "Не треба було спати, а дітей залишати без нагляду", "Я сподіваюся, це малюнки", "Класний фотошоп, ви смілива, люди ведуться, приймають за реальність. Ну ви ж любите жартувати", "Олена найкраща", "Не вірю!", "Кошмар!", "Діти змалювали поки спала?", "Вам дуже йдуть татуювання", "Менсон відпочиває", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" зняла своїх підрослих близнюків, яких довго не показувала: "Макс, у нас так само було?".

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