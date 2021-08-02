Кохана 19-річного переможця вокального шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина здивувала несподіваним фото

Як відомо, співак будує стосунки з 23-річною Іванною. Кохані живуть разом у столичній квартирі, яку Роман отримав після перемоги в конкурсі.

У нових сторіс Іванна показав фото, на якому вона лежить в ліжку, прикрившись рушником. При цьому все тіло дівчини покрито татуюваннями.

Однак, Іванна тільки "приміряла" новий образ. Кохана Сасанчина застосувала фільтр, який прикрасив її тіло таким чином.

Нагадаємо, Іванна і Роман познайомилася в компанії спільних друзів. Хлопець відразу запримітив красиву дівчину. Спершу Іванна не реагувала на залицяння Романа, але хлопець не здавався, і все ж зумів підкорити серце дівчини. Через деякий час співак запропонував своїй коханій поїхати з ним до столиці, і вона погодилася.

А нещодавно Сасанчин запропонував коханій одружитися, і вона погодилася.

Нагадаємо, на початку 2021 року на Романа Сасанчина обрушилося велике випробування - його мама захворіла коронавірусом і опинилася в реанімації. Іванна пріетом допомагала коханому і майбутньої свекрухи. Зараз маму Романа вже виписали, вона проходить реабілітацію.

Нагадавши, переможець "Голосу країни" Сасанчин розчулив ніжністю з нареченою.

Як повідомляла Politeka, наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина розповіла, чому він пішов працювати в супермаркет.

Також Politeka писала, що наречена переможця" Голосу країни " Сасанчина в ліжку розкрила подробиці їхнього роману.