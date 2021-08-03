Модель і співачка Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, показала себе на прогулянці по Флоренції

Як пише Politeka.net, молода красуня живе в Нью-Йорку, США. Соня там вчиться, а ще пробує себе в якості співачки і моделі. Зараз дівчина разом з батьками і нареченим-мільйонером, який старший за неї на 12 років, в Італії, звідки Євдокименко ділиться кадрами в Instagram.

На новому відео Соня здалася в легкій блузі, яку практично спустила з плечей, а ще леопардових штанях. Образ Євдокименко доповнила стильними окулярами і сумочкою. Як можна помітити, красуня вирішила відвідати Флоренцію.

"Бесіди у Флоренції", - написала красуня під відео.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:

"На маму Світлану дуже схожа. Будь щаслива Сонечка!", "Красуня!!! Вся в бабусю!!!", " Соня! ну дуже шикарно виглядаєте, Софію Михайлівну! покажіть теж"

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