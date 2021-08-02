Відома співачка Альбіна Джанабаєва, дружина Валерія Меладзе і екс-солістка групи ВІА Гри, показала себе і маленьку дитину

Як пише Politeka.net, Альбіна Джанабаєва народила третю свою дитину (шосту Валерія Меладзе, - прим.ред.). На нових фото дівчина вирішила показати як виглядає спадкоємиця композитора, яка з'явилася на світ 12 квітня.

На фото можна побачити ручки дівчинки і тільки частково обличчя. Малятко розглядала цвітіння рослини.

Фанати, включаючи Надю Мейхер, поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"За це можна все віддати", " Ну які ж солодкі ручки !!!!", "Сонечко таке", "маленьке сонечко", " Лапушка. Щастя і миру Вашому дому", "Уті теж, моя яка принадність", " молодці ! бажаю вам тільки щастя, здоров'я, любові, залишайтеся такими щасливими і люблячими батьками!Нехай ВРП у Вас здійснитися і здійснитися", "Боже, як же вона прекрасна".

Нагадаємо, дружина Меладзе екс-ВІА Гра Джанабаєва вразила поведінкою у димлячої машини, відео

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Джанабаєва після пологів показала, як розважається з Меладзе

А ще Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Джанабаєва похвалилася, як проводить час наодинці з Меладзе



