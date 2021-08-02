Дружина популярного українського співака Сергія Бабкіна Сніжана вперше зізналася, чому ображалася на чоловіка довгий час

Як пише Politeka.net, про це 36-річна дружина 42-річного виконавця і багатодітна мама розповіла у своєму блозі в Instagram.

"Ви знаєте, я дуже довгий час кілька років тому ображалася на Сергія вранці за те, що він після сніданку забував говорити мені «спасибі». Але тепер, у нього є "права рука" про всяк випадок. Єлисей Сергійович мені замість тата може говорити "спасибі", - розповіла вона.

При цьому Сніжана показала свого молодшого сина, який говорить їй «спасибі».

Нагадаємо, Сергій Бабкін і Сніжана Вартанян (дівоче прізвище) оформили шлюб в 2009 році.

Зараз подружжя виховує трьох дітей: дочку Веселіна, синів Артура і Єлисея. Відзначимо, Сніжана розповідала, що ім'я молодшої дитини прийшло їй уві сні.

Також у Сергія Бабкіна є син Ілля (від першого шлюбу).

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