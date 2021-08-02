У 2021 році Україна відзначає свій 30-ий День Незалежності, з нагоди якого пройде грандіозний концерт

Святковий захід "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни" пройде ввечері 24 серпня. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт заходу.

У розміщеному списку можна помітити масу імен зірок української естради. Зокрема, стало відомо, що в концерті візьмуть участь Тіна Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Монатік, Вєрка Сердючка, "Океан Ельзи", Софія Ротару, Віктор Павлік, Надя Дорофєєва, Наталія Могилевська та інші зірки.

Також на сцені виступлять танцюристи, українців чекає і масштабне світлове і дрон-шоу. Все буде транслюватися на величезних екранах. А завершиться дія яскравими феєрверками.