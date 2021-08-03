Популярна співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес показала кадри старанних тренувань у спортзалі
Відсвяткувавши день народження на яхті, 52-річна Дженніфер Лопес з легкістю продемонструвала, наскільки розкішно виглядає в маленьких купальниках і досить яскравих нарядах. Оскільки Лопес здатна здивувати пресів в такому віці і особою, помітно молодше свого віку, артистку постійно завалюють питаннями про догляд за собою.
І хоча зірка не говорить про розпорядок дня, про те, як зморить за шкірою, свої тренування вона показує з легкістю. У соціальній мережі в Instagram на фан-сторінці шанувальники опублікували відео з занять Лопес.
Як можна помітити, форму вона отримала не просто так. Джей Ло відмовилася від кофеїну, алкоголю і всіх напоїв, крім соків і води.
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"Я на 100% переконана, що тренування роблять мене щасливою. І я правда вірю в те, що якщо ти дбаєш про себе і стежиш за здоров'ям, у тебе більше сил, щоб подбати про тих, кого ти любиш. Так що заняття спортом-пріоритет для мене", - одного разу сказала Лопес в одному зі своїх інтерв'ю.
Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею.
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