Відома українська співачка Джмала показала себе в новому образі і розповіла про досягнення
Як пише Politeka.net, Джамала стала не тільки українською популярною співачкою, а й відомою на всю Європу, адже перемогла на" Євробаченні", виконавши пісню 1944. Красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з фанатами.
На новому фото Джамала позувала у футболці і капелюшку, а образ доповнила стильними білими штанами з ременем. Красуня посміхалася, захоплюючи своїм образом. Співачка опублікувала кілька фото в Instagram, розповівши про своє досягнення:
"За одну годину встигнути все-заспівати, станцювати, поїсти, поплакати, отримати віртуальний «Оскар» від @nataliia_samoylenko за результативне схуднення. Увірвалася в "Твій день", щоб почати цей тиждень разом", - Розповіла Джамала про відвідини шоу, яке веде Влад Яма, Руслана Писанка та інші знаменитості.
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Фанати поставили понад 800 лайків і написали коментарі:
"Спасибі", "красуня", "неймовірна".
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