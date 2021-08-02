Телеведучий Юрій Горбунов показав себе, розповівши про відпустку

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов вирушив на Відпочинок з вагітною дружиною Катею Осадчою та сином Іваном. Як і дружина, телеведучий активно ділиться відпочинком з фанатами в Instagram, показуючи найцікавіше.

На новому фото Юрій показався у футболці та окулярах, позуючи біля басейну. Горбунов вирішив розповісти про відпустку, опублікував знімок в Instagram:

"Кожного разу коли закінчується відпустка,говориш собі-чим швидше ця закінчиться,тим швидше нова почнеться! Працює не завжди!Бо нової треба дочекатись!!Ви як долаєте бажання відпочивати ще?",- написав Юрій.

"Скільки б не судилося засмагати, але час повертатися додому. До роботи. Туреччина, ти була прекрасною, ми говоримо СПАСИБІ. До зустрічі в Києві", - сказав Горбунов в сторіс.

Фанати поставили тисячі лайків і не писали Коментарі.

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